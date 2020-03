(aggiornato alle 18.55) Nuova stretta in Italia contro il coronavirus. Da oggi in Italia è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.