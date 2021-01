Italia sull’orlo di una crisi politica. L’ex premier Matteo Renzi appare sempre più deciso a porre fine all’esperienza del Conte bis, nonostante gli inviti alla ricomposizione che piovono da ogni parte.

Le due ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, hanno preso parte ieri sera alla riunione del Governo convocato per dare via libera al testo della bozza di Recovery Plan, il documento che contiene le linee guida per ottenere i fondi europei. Convocata inizialmente alle 21.30, la stessa riunione è slittata di un’ora, mentre Renzi annunciava in Tv: «In Consiglio dei ministri chiederemo il Mes: se diranno sì votiamo a favore; se diranno no, ci asteniamo»

Sullo sfondo del confuso scenario romano una sola certezza è sembrata essere condivisa: difficilmente si tornerà alle urne....