Aveva deciso di lasciarlo, la moglie del 39enne che ha ucciso nella notte la donna e il figlio di 5 anni, per poi tentare il suicidio lanciandosi dal secondo piano di casa e non terzo, come appreso in un primo momento. È quanto emerge dai primi accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di Torino, intervenuti sul posto dopo l’allarme dato dal vicino di casa.