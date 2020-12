(Aggiornato alle 13.13) Mentre gli italiani attendono di sapere cosa accadrà nei giorni delle feste natalizie, con una ormai molto probabile stretta che renderebbe l’Italia intera zona rossa, sembra già iniziata la pianificazione dell’esodo previsto per questo weekend. Secondo il sito di informazione «Open» saranno infatti molti gli italiani che si metteranno in viaggio per battere sul tempo le restrizioni anti-COVID che vieterebbero gran parte degli spostamenti sul territorio e porterebbero alla chiusura di negozi ed esercizi pubblici. Quello in arrivo sarebbe dunque l’ultimo weekend di shopping e spostamenti prima di un lockdown nazionale. Il Governo italiano avrebbe dunque schierato 70 mila uomini per controllare stazioni ferroviarie e aree di sosta nelle autostrade, in vista dei viaggi di massa del fine settimana. Molti italiani si muoveranno in auto anche perché aerei e treni rischiano di essere inaccessibili: molti convogli sarebbero già pieni, anche a causa della capacità di viaggio ridotta al 50%, mentre i prezzi dei voli sono schizzati alle stelle. Il sito di informazione italiano parla di «prezzi folli dei biglietti», con, ad esempio, un collegamento Ryanair da Milano a Catania a 250 euro. Un viaggio in treno da Milano a Napoli può invece arrivare fino a 260 euro.

Frecciarossa sold out

Sono praticamente esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi, e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni come detto viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme antiCOVID e il numero dei convogli è il 30% di quelli che viaggiavano prima dell’epidemia. La situazione nelle stazioni è comunque estremamente tranquilla, al momento senza file e con poche persone. In stazione centrale a Milano diversi sono i viaggiatori che transitano per raggiungere gli aeroporti.

80 mila passeggeri da Linate e Malpensa

Sono ottantamila i passeggeri che in questo fine settimana transiteranno dagli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, con un picco nella giornata di oggi. Si tratta di un numero decisamente superiore rispetto ai giorni scorsi (nella settimana dall’11 al 16 dicembre sono stati 55 mila) ma infinitesimale rispetto allo scorso anno: -88%. Di questi passeggeri 56 mila transitano da Malpensa e 24 mila da Linate.

Giro di vite dal 24 dicembre al 6 gennaio

«Stiamo chiudendo le misure definitive che dobbiamo comunicare al Paese e che verranno prese nei prossimi giorni: prevedono un irrigidimento significativo tra il 24 dicembre e 6 gennaio» ha detto il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, parlando in collegamento ad un incontro organizzato dalla Federazione nazionale ordini medici italiana (Fnomceo). «L’impatto sulla popolazione della vaccinazione anti-COVID lo vedremo a primavera inoltrata. Ciò significa che ancora per un tempo significativo dovremo convivere con il virus con l’unica vera arma che abbiamo, che è quella delle misure non farmacologiche. Da qui il mio atteggiamento di prudenza, specialmente nei 15 giorni di Natale per evitare una recreduscenza», ha aggiunto Speranza. Fin quando «non saranno vaccinate 10-15 milioni di persone, l’effetto immunologico sarà ancora residuale - ha continuato - e quindi per non poche settimane dovremo mantenere un livello attenzione significativo».

