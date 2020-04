Sarà in due step la «Fase 2» in Italia: il primo riguarderebbe le aperture per le attività produttive, mentre il secondo interesserebbe una rimodulazione delle misure per spostamenti e uscite. Sarebbe questo l’orientamento emerso nel corso del vertice tra il premier Conte e i tecnici in vista della scadenza del decreto con cui si è decisa la chiusura temporanea delle attività produttive non necessarie per frenare i contagi nella Penisola.