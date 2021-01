Allo scadere del decreto di Natale, valido fino al 6 gennaio, dovrebbe tornare il regime delle fasce regionali che il governo determinerà dopo le verifiche degli esperti sull’andamento del contagio. A questo riguardo, è attesa per la prossima settimana, ma non è stato ancora reso noto quando, la riunione della cabina di regia per il Monitoraggio Regionale, che verifica i dati epidemiologici sulla base dei 21 parametri. Subito dopo il governo prenderà le sue decisioni.