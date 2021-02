Ivanka Trump, la figlia prediletta di Donald Trump, non si candiderà per il Senato in Florida nel 2022. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti dell’ex First Daughter e il portavoce del senatore repubblicano della Florida, Marco Rubio.

Fonti vicine alla figlia dell’ex presidente precisano che Ivanka non ha mai preso seriamente in considerazione l’ipotesi di candidarsi in Senato. Indiscrezioni in questo senso si rincorrono invece da settimane e sono accompagnati da quelli di una candidatura della cognata Lara Trump al Senato in North Carolina. Anche per Lara Trump, prosegue il New York Times citando alcune fonti, è improbabile una candidatura.