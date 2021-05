Prima perdita dal 2012 per Japan Airlines (Jal), a causa dello stallo della domanda nel settore aereo nell’ultimo anno segnato dalla pandemia da coronavirus. Per l’esercizio fiscale terminato al 31 marzo l’aerolinea ha registrato un rosso di 287 miliardi di yen, l’equivalente di 2,4 miliardi di franchi, e un fatturato in calo del 65,3%.