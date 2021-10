«Buffoni», «Vergogna», «Pezzi di m...», e calci ai mezzi della polizia. Ieri a Roma non sono mancati gli scontri tra manifestanti «No Green pass» e forze dell’ordine, con tanto di lancio di lacrimogeni da parte di queste ultime. Il bilancio è stato di dodici arresti, tra cui i leader del partito neofascista Forza Nuova. In mezzo al caos c’era persino l’attore hollywoodiano Jared Leto, che ha documentato su Instagram alcuni momenti critici dei disordini. «Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava l’obbligo di vaccino e del Green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho deciso di chiudere la serata», ha scritto il divo. Non è noto per quale motivo Leto si trovasse nella Capitale italiana.