Jean Castex positivo alla COVID-19

Il primo ministro belga Alexander De Croo e quattro ministri del suo governo si sono messi in isolamento, perché avevano avuto una riunione con Castex oggi a Bruxelles. Lo ha reso noto in un comunicato il governo belga. De Croo e i suoi ministri si sono sottoposti a un test molecolare e rimarranno in isolamento fino a quando non risulteranno negativi.