Alexanda Kotey, membro della cellula Isis in Iraq e Siria conosciuto come ‘Jiahdi Beatles’ e accusato di aver rapito ed assassinato alcuni ostaggi occidentali, si è dichiarato colpevole davanti a una corte federale americana.

Kotey, conosciuto con il nome di ‘Jihadi Ringo’, ha 37 anni ed è un ex cittadino britannico come i suoi tre complici a cui gli ostaggi avevano dato il nome di Beatles proprio per il loro accento britannico, e soprannominati Ringo, Pual, John e George come i componenti della band.