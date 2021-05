Joe Biden ha annunciato di aver fissato per quest’anno fiscale il tetto di 62.500 rifugiati, impegnandosi a raddoppiarlo per l’anno successivo. Questa cifra «cancella il numero storicamente basso definito dalla precedente amministrazione di 15 mila, che non riflette i valori dell’America come nazione che accoglie e sostiene i rifugiati», spiega.