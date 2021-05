Joe Biden è stato il primo a raccogliere le nuove linee guida dei Centri di controllo sulla sanità pubblica (Cdc) per gli americani pienamente vaccinati, presentandosi per la prima volta senza mascherina alla conferenza stampa nel Rose Garden della Casa Bianca. Idem la sua vice Kamala Harris, che ha assistito all’intervento dietro di lui. Via le mascherine anti COVID anche per lo staff e i giornalisti alla Casa Bianca, dopo il disco verde dei Cdc per le persone pienamente vaccinate. A notificare la svolta via email, dopo un anno di pandemia, è stata la stessa Casa Bianca. Il personale e i reporter non se lo sono fatti ripetere due volte e hanno archiviato subito la mascherina, come hanno fatto Joe Biden e la sua vice Kamala Harris.