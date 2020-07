(Aggiornato alle 20.06) Con un saldo vantaggio di 10 punti a livello nazionale e un discreto margine in un crescente numero di Stati in bilico, Joe Biden è per la prima volta il ‘chiaro favorito’ nella corsa alla Casa Bianca, e i dem nelle condizioni di conquistare anche il Senato.

Sono le indicazioni di Election Forecast di Politico, un esame qualitativo e a lungo termine del paesaggio politico, dalle campagne presidenziali ai distretti elettorali, basato su interviste con strateghi e operativi, sondaggi, tendenze elettorali e demografiche.

Tra i segni di crisi il fatto che la campagna di Trump sta lanciando spot in Stati che ha vinto facilmente nel 2016, come Georgia, Iowa e Ohio.

Nel frattempo i vantaggi del tycoon - soldi e il pulpito della Casa Bianca - si stanno erodendo. La raccolta fondi di Biden ha superato quella del presidente negli ultimi due mesi, anche se Trump mantiene un vantaggio nel totale in cassa. Inoltre quattro degli Stati in bilico stanno orientandosi a favore dei dem: Michigan, Nevada, New Hampshire e Pennsylvania. Aggiungendoli agli Stati dove Biden e’ in vantaggio, i dem arrivano a 268 voti, a soli due voti dalla maggioranza del collegio elettorale necessaria per ottenere la presidenza.

Il Grand Old party rischia inoltre di perdere il Senato, che ora controlla con 53 voti su 100. Secondo le previsioni di Politico, al momento i repubblicani manterrebbero 48 seggi, solo uno in più dei dem. La maggioranza si gioca in cinque gare testa a testa, in Colorado, Iowa, Maine, Montana e North Carolina.

