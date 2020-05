Senza aver pronunciato una parola - ha detto per la prima volta la donna in un podcast il 25 marzo - «mi ha costretta contro il muro», mi ha baciata e «mi ha penetrata con le dita».

Numerosi ex collaboratori di Biden che lavoravano al Senato nello stesso periodo di Reade hanno però assicurato «inequivocabilmente che lei non è mai venuta da loro per parlarne, per inoltrare una denuncia o sollevare la questione», ha affermato il candidato democratico.