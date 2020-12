Joe Biden, nella caduta mentre giocava con uno dei suoi cani, si è procurato delle microfratture al piede destro, secondo quanto emerge dagli accertamenti fatti. Il presidente eletto degli Stati Uniti dovrà quindi indossare un tutore per diverse settimane. Lo ha reso noto il suo medico personale. Biden è stato visitato da un ortopedico dopo essersi infortunato sabato. Il 78.enne diventerà il presidente americano più anziano della storia. Durante la campagna elettorale è stata resa pubblica la situazione del suo stato di salute, perfettamente compatibile con l’incarico di presidente. Al momento dell’infortunio, Biden stava giocando con Major, un pastore tedesco adottato dalla sua famiglia. L’altro cane di casa è Champ, un altro pastore tedesco acquistato da un allevatore. Donald Trump ha diffuso il video di uno zoppicante Biden mentre lascia la clinica ortopedica, commentando: «Riprenditi presto!».

Joe Biden e Kamala Harris hanno scelto sette donne per lo staff che alla Casa Bianca dovrà occuparsi della comunicazione. La nuova portavoce sarà Jen Psaki, 41 anni, di origini greche e polacche. Inoltre, Karine Jean-Pierre sarà vice portavoce, Kate Bedingfield direttrice della comunicazione, Pili Tobar vice direttrice, Elizabeth Alexander portavoce della futura first lady Jill Biden, Ashley Etienne direttrice della comunicazione della vicepresidente, Symone Sanders portavoce della vicepresidente. Psaki è stata durante l’amministrazione Obama portavoce del Dipartimento di Stato e poi direttrice della comunicazione della Casa Bianca. Attualmente lavora nel transition team del presidente eletto. «Comunicare in maniera tempestiva e veritiera al popolo americano è uno dei principali doveri di un presidente degli Stati Uniti», ha affermato Biden nel presentare la squadra. «Una squadra che avrà una grande responsabilità nel connettere le persone alla Casa Bianca».