Joe Biden ha detto in un’intervista tv di ritenere che Vladimir Putin sia un killer. «Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?», gli ha chiesto George Stephanopoulos di Abc. «Lo penso», ha risposto il presidente americano, promettendo che il leader del Cremlino «pagherà un prezzo» per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020.

Biden ha ricordato che nella sua telefonata a fine gennaio aveva ammonito Putin su una possibile risposta americana per le interferenze nel voto. «Abbiamo avuto una lunga conversazione, lui ed io. Lo conosco relativamente bene», ha raccontato. «Io conosco te e tu conosci me. Se stabilisco che è successo, sii preparato», ha proseguito.

Biden, che non ha precisato quale prezzo pagherà Mosca, ha ricordato anche di aver detto in precedenza a Putin di non pensare che abbia un’anima. «Si è voltato verso di me e mi ha detto ‘ci capiamo reciprocamente», ha aggiunto.