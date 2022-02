Joe Rogan, l’autore di podcast più popolare di Spotify, si è scusato per aver usato numerose volte la parola razzista «negro», come denunciato dalla cantante India Arie, che ha diffuso una compilation degli episodi.

«È la cosa più dolente e vergognosa di cui abbia parlato pubblicamente», ha ammesso, pur precisando che l’elenco è tratto da «12 anni di conversazioni» del suo show e che molte clip sono estrapolate dal contesto, comprese le discussioni su come quella parola è stata usata da alcuni attori comici afroamericani e bianchi.

Intanto Spotify ha rimosso silenziosamente almeno una settantina di episodi del suo podcast «The Joe Rogan Experience», come hanno segnalato alcuni ascoltatori. Rogan era già finito nel mirino per la sua posizione no vax, che ha indotto un crescente numero di star a uscire da Spotify.