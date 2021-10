Lo si legge in una nota diffusa da Downing Street, nella quale si ribadisce come tali ritorsioni rappresentino a giudizio del Regno Unito una potenziale «violazione» degli accordi sottoscritti a suo tempo con tutta l’Ue.

Durante il colloquio, riferisce Downing Street, Johnson ha espresso a Macron «profonda preoccupazione» per le recenti «minacce» attribuite ad alcuni esponenti del governo francese. E ha avvertito come il fermo in questi giorni di due pescherecci britannici da parte delle autorità di Parigi per supposti controlli rappresenti, già di per sé, una violazione dell’accordo di libero scambio (Tca) firmato dal Regno con Bruxelles, e quindi con tutti i paesi dell’Ue, per il dopo Brexit.