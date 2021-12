Che il primo ministro in quella circostanza abbia infranto davvero le regole non è detto, sta di fatto che, dopo il compromettente video sul party di Natale a Downing Street emerso nei giorni scorsi attraverso Itv news, questo nuovo scoop bene non fa, in termini di immagine e di leadership. Ed è quest’ultima che viene a chiare lettere messa in discussione: dall’opposizione naturalmente che non si fa sfuggire l’occasione di ribadire come Boris non sia «adatto a ricoprire il ruolo» di primo ministro - parole di Keir Stamer, leader Labour all’opposizione - ma, elemento rivelatore del clima politico, da parte degli stessi conservatori che, in diretta tv sembrano dare una parola di conforto’ e appoggio al premier quando appaiono spronarlo a prendere in mano la situazione, perché, dice alla Bbc l’ex sottosegretario alla Brexit Steve Baker, «si deve salvare da sè. E deve farlo adesso».