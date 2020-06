La pandemia di coronavirus è stata «un disastro» per il Regno Unito, dove si è registrato il bilancio di morti più pesante d’Europa in cifra assoluta. Lo ha ammesso oggi lo stesso premier Tory, Boris Johnson, durante un filo diretto a Times Radio.

«E’ stato un disastro, non facciamo giri di parole, un incubo assoluto per il nostro Paese», ha riconosciuto, assicurando tuttavia che il governo «sta traendo le lezioni» necessarie e ribadendo che per ora è prematuro pensare a un’inchiesta pubblica alla ricerca di errori e lacune.