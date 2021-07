Il premier britannico Boris Johnson annuncerà oggi la fine delle restrizioni anti COVID in Gran Bretagna. Lo riporta il Guardian che ricorda l’opposizione alle riaperture da parte della comunità scientifica secondo cui il «liberi tutti» significherebbe «costruire nuove fabbriche di varianti».

Secondo il quotidiano, nella conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio da Downing Street BoJo dovrebbe confermare una gestione «personale» delle misure anti COVID: con l’86% degli adulti che ha ricevuto almeno la prima dose, Londra vorrebbe rimuovere le restrizioni legali e lasciare al singolo, ad esempio, la scelta su dove indossare la mascherina, tenendola obbligatoria solo in ospedale e in strutture sanitarie.