Il premier britannico Boris Johnson invoca l’immagine di James Bond, «il figlio più famoso di Glasgow» nella fiction, come fonte d’ispirazione per salvare la Terra: stavolta dal pericolo dei cambiamenti climatico. Aprendo i lavori della COP26 di fronte a circa 120 leader del mondo in Scozia, Johnson avverte tuttavia che «questo non è un film», che la minaccia «è reale», che «l’orologio corre in modo furioso» e che le emissioni di carbonio continuano ad aumentare: di qui l’appello ad agire ora, prima che sia «troppo tardi».

Boris Johnson si rifà anche alle parole di Greta Thunberg e afferma in apertura della COP26 di Glasgow che dopo l’Accordo di Parigi del 2015 il mondo ha fatto troppo «bla bla bla» sul fronte della lotta al cambiamento climatico. «Ora è il momento di agire», insiste, richiamando l’obiettivo di fermare il surriscaldamento della Terra sotto il tetto di 1,5 gradi. Aggiunge che «le tecnologie, le idee», i finanziamenti ci sono, ma serve «la buona volontà». Facciamo sì che questa conferenza sia l’inizio d’una marcia per «disinnescare la bomba, l’inizio della fine del cambiamento climatico»; se no le future generazioni «non ci perdoneranno».

Un fallimento della conferenza internazionale sul clima COP26 entrata oggi nel vivo a Glasgow non è un’opzione: ma un epilogo che scatenerebbe ondate di «collera» nel mondo, ha aggiunto Johnson aprendo i lavori dell’evento. Johnson ha concluso il suo intervento, dai toni di allarme molto forti, con un augurio di «buona fortuna» ai delegati dei 200 Paesi circa presenti, ai circa 120 leader e a tutto il mondo.

La regina in videomessaggio

Non è più «il tempo delle parole, ma il tempo dell’azione» per affrontare la minaccia dei cambiamenti climatici. Lo afferma la regina Elisabetta, 95 anni, rivolgendosi ai leader in un videomessaggio. Costretta dai medici al riposo e a rinunciare a presenziare all’appuntamento scozzese, la sovrana si è mostrata in discreta forma. Ha invitato i leader a «elevarsi oltre la politica spicciola» e dar prova di qualità da «veri statisti» per dare un futuro «più sicuro e stabile» al pianeta. «Nessuno vive per sempre», ha ricordato, ma occorre pensare «ai figli, ai nipoti», alle generazioni che verranno.

«Vogliamo esistere ancora fra 100 anni»

«Esistiamo ora. Vogliamo esistere anche fra 100 anni». Lo ha detto la premier delle Barbados, Mia Amor Mottley, alla COP26 di Glasgow in rappresentanza dei Paesi che rischiano di rimanere sommersi dall’innalzamento dei mari. «È codice rosso» per le autorità internazionali e gli Stati del mondo per salvare le terre che potrebbero scomparire. «I leader di oggi, non del 2030, non del 2050, devono fare una scelta. È nelle nostre mani. La nostra gente e il nostro pianeta ne hanno più che mai bisogno». Per poi aggiungere: «Per chi ha occhi per vedere, per chi ha orecchie per ascoltare, per chi ha cuore per sentire, abbiamo bisogno di 1,5°C. Due gradi sono una condanna a morte». Mottley ha concluso affermando che adesso si deve fare di più, questo è il momento.

«Questo è il decennio decisivo su clima»

«Faremo quello che è necessario o faremo soffrire le future generazioni? Questo è il decennio decisivo sul clima, e la finestra si sta chiudendo rapidamente. Glasgow deve dare il calcio di inizio al cambiamento». Lo ha detto Joe Biden intervenendo alla COP26 di Glasgow. «Nella lotta ai cambiamenti climatici nessuno può farcela da solo, agire è nell’interesse di tutti», ha proseguito Biden. «Dobbiamo investire nell’energia pulita, ed è quello che faremo negli USA, ridurremo le emissioni entro il 2030. Gli Stati Uniti daranno l’esempio, per dimostrare che non si tratta solo di parole ma di azioni. La nostra strategia prevede emissioni zero entro il 2050 e vogliamo aiutare tutti i Paesi del mondo. Vogliamo quadruplicare il nostro sostegno finanziario verso i Paesi in via di sviluppo. Si tratta di un sforzo enorme». Il presidente americano ha pure chiesto scusa ai leader mondiali per la decisione di far uscire gli USA dall’accordo di Parigi sul clima presa dal predecessore Donald Trump. «Chiedo scusa - ha detto - per il fatto che gli Stati Uniti sono usciti dall’accordo di Parigi mettendoci in una situazione difficile», ha detto Biden.

«Mentre voi siete seduti comodi, la gente muore»

«Oltre due milioni di miei concittadini keniani stanno affrontando la fame legata alle condizioni climatiche». Lo ha detto l’attivista per il clima Elizabeth Wathuti alla platea della COP26 nella quale sedevano «comodamente», come lei ha sottolineato, i leader mondiali. L’attivista ha denunciato la tragica situazione del Paese africano, particolarmente colpito dalle conseguenze del surriscaldamento globale: le ultime stagioni delle piogge sono state inconsistenti, il che significa che i fiumi si stanno prosciugando, i raccolti vanno in rovina e gli animali e le persone stanno morendo. «Ho visto coi miei occhi tre bambini che piangevano sulla riva di un fiume in secca», ha affermato l’ecologista keniana, per rivolgere un appello ai grandi della Terra presenti alla conferenza ONU sul clima, chiedendo loro di «aprire i cuori» e agire.

«I grandi produttori di emissioni facciano di più»

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto ai «grandi produttori di emissioni» di fare di più per lottare contro i cambiamenti climatici. «Durante i prossimi 15 giorni a questa COP26 i grandi produttori di emissioni, le cui strategie nazionali non sono in linea con i nostri obiettivi, che prevedono un aumento delle temperature che non superi 1,5 gradi, devono mostrarsi più ambiziosi... è il solo modo per tornare ad essere credibili».

© KEYSTONE (Andy Buchanan/Pool via AP)

«India a emissioni zero nel 2070»

«Entro il 2030 l’India ridurrà di un miliardo di tonnellate le sue emissioni di gas nocivi, installerà una capacità di 500 GW di energia rinnovabile, e soddisferà il 50% della sua domanda totale di energia con fonti verdi». Sono gli altri impegni annunciati dal premier Modi nel suo intervento davanti ai 120 leader che partecipano al COP26. Pochi minuti prima, il premier indiano aveva annunciato l’impegno a raggiungere l’obiettivo emissioni zero entro il 2070. L’India è l’ultimo dei paesi grandi produttori di emissioni al mondo ad annunciare la deadline.

«Basta fare guerra al clima»

«Siamo noi, la specie umana, ad aver dichiarato una guerra contro la natura; siamo noi, la specie umana, ad aver innescato il cambiamento climatico che minaccia gravemente la nostra sicurezza e la sicurezza delle generazioni future. Ed è nostro il dovere di fermare questa minaccia, invertire la curva» del riscaldamento climatico e «restituire speranza alle generazioni future». Lo ha detto il presidente del Consiglio UE Charles Michel intervenendo a Glasgow. Ursula von der Leyen ha aggiunto: «Con quasi 27 miliardi di dollari nel 2020, siamo il maggior fornitore di finanziamenti per il clima, di cui la metà per l’adattamento» e l’UE «darà 5 miliardi aggiuntivi da qui al 2027 e raddoppierà il fondo per la biodiversità, con particolare attenzione ai Paesi più vulnerabili. Dobbiamo mettere un prezzo al carbonio, la natura non può più pagarlo».

© KEYSTONE (Yves Herman/Pool via AP)

Scarsa fiducia dagli scienziati

Ricercatori scettici sulla possibilità che la COP 26 possa portare a risultati concreti ed efficaci: molti si aspettano invece che la temperatura sulla Terra possa continuare ad aumentare progressivamente fino a toccare entro la fine del secolo 3 gradi in più rispetto all’epoca pre-industriale. È quanto emerge dal sondaggio condotto dalla rivista Nature fra 233 ricercatori che fanno parte del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc).

Le risposte, arrivate da 92 ricercatori pari al 40% degli intervistati, indicano un forte scetticismo sulla possibilità che i governi riescano a rallentare notevolmente il ritmo del riscaldamento globale, nonostante le promesse fatte dai firmatari nell’accordo sul clima raggiunto a Parigi nel 2015.

Ad attendersi il progressivo aumento della temperatura globale è il 60% degli intervistati e l’88% parla apertamente di «crisi climatica»; quasi altrettanti, poi, si aspettano di assistere a conseguenze catastrofiche dei cambiamenti climatici nel corso della loro vita.

Non tutti, però, sono così pessimisti: oltre il 20% degli intervistati ha detto di aspettarsi che i Paesi della COP 26 riescano a limitare a 2 gradi o meno l’aumento della temperatura globale e il 4% ha affermato che il mondo potrebbe raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi.

Dodici giorni per salvare il pianeta

- Martedì 2 novembre. Il primo giorno di confronto dei leader prosegue anche domani con proposte e azioni di alto livello per garantire il processo di azzeramento delle emissioni e centrare il target «global net zero».

- Mercoledì 3 novembre verrà affrontato il capitolo «Finanza». Sotto la lente, l’impegno a mobilitare i flussi finanziari pubblici e privati su larga scala per la mitigazione e l’adattamento, a partire dal supporto ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a ridurre le emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

- Giovedì 4 novembre si discuterà delle iniziative per accelerare la transizione all’energia pulita e portare avanti la graduale eliminazione del carbone a livello globale.

- Venerdì 5 novembre si darà voce ai giovani a dimostrazione del ruolo fondamentale dell’empowerment pubblico e dell’educazione nell’azione per il clima.

- Sabato 6 novembre sarà la giornata dedicata alla protezione della natura e all’uso sostenibile del suolo nell’azione globale sui cambiamenti climatici e per una ripresa pulita e verde.

- Lunedì 8 novembre si apre la seconda settimana con l’analisi di «perdite e danni» dovuti al cambiamento climatico e quindi alle sue conseguenze che impongono un «adattamento» , soluzioni pratiche necessarie per adattarsi agli impatti climatici.

- Martedì 9 novembre si affronterà la questione «gender» con l’obiettivo di promuovere parità di genere e la piena e partecipazione delle donne all’azione per il clima.

- Mercoledì 10 novembre sarà incentrato sui «trasporti» per studiare soluzioni capaci di indirizzare la transizione globale verso il trasporto a emissioni zero.

- Giovedì 11 novembre è dedicato a città, regioni e «ambiente costruito», tema quest’ultimo che valuta l’impatto degli edifici in termini di emissioni di CO2.

- Venerdì 12 novembre si chiuderà il vertice e si auspica il raggiungimento di un accordo sulle azioni da intraprendere a livello globale a difesa di ambiente e clima.

