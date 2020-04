«Quando verranno raggiunte, allora sarà il tempo di muoverci verso una seconda fase in cui continuare a contrastare la malattia e a contenerne il ritmo di propagazione, ma anche ridurre gradualmente le restrizioni economiche e sociali e riaccendere uno per uno i motori della vasta economia» britannica, ha chiarito il premier. Un processo che richiederà decisioni «difficili» e che non può essere anticipato oggi «quanto lento o veloce sarà, anche se chiaramente il governo dirà di più (sulla seconda fase) nei prossimo giorni».

Nelle stesso tempo il premier Tory britannico ha cercato di infondere un po’ di ottimismo alla popolazione, dopo aver insistito che non bisogna «perdere la pazienza» rispetto al lockdown: «Se continuerete ad andare avanti come avete fatto finora, se potrete aiutare la nostra Nhs a salvare vite (restando a casa); se il Paese saprà mostrare lo stesso spirito ottimista e la stessa energia del capitano Tom Moore (il quasi centenario reduce di guerra che ha ispirato una raccolta record milionaria per la sanità facendo una maratona con il deambulatore attorno a casa sua, ndr); se sapremo esprimere il medesimo spirito di unità e determinazione che abbiamo dimostrato in queste sei settimane, non ho assolutamente dubbi - ha concluso - che batteremo il virus, che insieme supereremo tutto questo più in fretta. E che il Regno ne riemergerà forte come mai prima».