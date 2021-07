Johnson formalizza il ritiro delle truppe britanniche dall’Afghanistan

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha formalizzato oggi alla Camera dei Comuni l’avvenuto ritiro dall’Afghanistan - secondo quanto annunciato negli ultimi mesi e coordinato con NATO e USA - di pressoché tutto il contingente residuo di militari di Sua Maestà dal tormentato Paese asiatico. Nel suo intervento Johnson ha parlato della situazione attuale nell’area come «difficile», ma ha detto che gli alleati possono essere «fieri» dei 20 anni di missione militare afghana e che «non ci sono dubbi» come in questi anni siano stati fatti «progressi» rispetto al dopo 11 settembre o all’epoca della presenza di Osama bin Laden.

«Tutte le truppe britanniche dislocate in Afghanistan nell’ambito della missione NATO stanno tornando a casa», ha sottolineato Johnson ai deputati,. «Non rivelerò - ha aggiunto in una dichiarazione scritta letta di fronte all’assemblea di Westminster - l’esatta tempistica del nostro ritiro, ma posso dire alla Camera che il grosso del nostro personale è già ripartito».

Un elemento di segreto che aveva già suscitato polemiche nel Regno, come in altri Paesi coinvolti nella missione, e che è stato contestato dalle opposizioni, laburisti in testa. Ma che il premier Tory ha giustificato con ragioni di sicurezza e d’interesse nazionale.

Ammesso che lo scenario afghano resta difficile, con i Talebani in posizione di forza e incognite sul futuro, Johnson ha tuttavia rivendicato alcuni successi attribuiti alla «missione a guida americana», ringraziando i militari britannici e rendendo omaggio al tributo di caduti e feriti.

Ricordando come l’invasione del Paese sia avvenuta 20 anni fa, in un quadro segnato dalla minaccia che aveva appena portato all’attacco dell’11 settembre 2001 firmato Al Qaida contro le Torri Gemelle di New York, il primo ministro ha proseguito: «Oggi, fortunatamente, la situazione è molto diversa. I campi di addestramento sono stati distrutti, ciò che resta della leadership di Al Qaida non è più in Afghanistan e non vi sono stati più attacchi terroristici contro obiettivi occidentali condotti dal suolo afghano dal 2001». «Non dobbiamo mai perdere di vista questi fatti essenziali», ha insistito.

