Il premier britannico Boris Johnson ha formalizzato l’intenzione di procedere dal 19 luglio alla tappa definitiva dell’uscita dell’Inghilterra delle restrizioni del lockdown anti COVID, con la riapertura dei locali notturni, l’allentamento delle limitazioni sugli eventi collettivi, ma anche la fine dell’uso obbligatorio della mascherina nei locali pubblici al chiuso e del distanziamento sociale.

Il premier britannico si è detto fiducioso di poter escludere ulteriori rinvii dopo quello del 21 giugno malgrado l’aumento dei contagi causati dalla variante Delta - che continuerà, ha avvertito - grazie al contenimento dei vaccini su ricoveri e decessi.

Johnson ha precisato che la decisione ufficiale sulla data sarà presa il 12 luglio, ma si è detto convinto che la scadenza del 19 sarà rispettata dopo il rinvio precauzionale deciso il 21 giugno. La minaccia della pandemia «è lontano dall’essere finita e non lo sarà nemmeno il 19 luglio», ha riconosciuto non nascondendo che entro il 19 i contagi giornalieri potranno salire a ben 50.000 nel Paese e che anche ricoveri e decessi continueranno ad aumentare «purtroppo», seppure nelle aspettative a un ritmo inferiore grazie all’ampliarsi dell’immunità garantita dai vaccini.

Ha quindi sottolineato che i vaccini sono efficaci, ma non possono azzerare del tutto la pandemia e che occorre quindi ispirarsi ora al concetto del «rischio calcolato». «Se non riapriamo» a luglio con le scuole chiuse e il clima mite che espone meno la popolazione alla generalità delle infezioni respiratorie «quando lo faremo?», si è poi chiesto, affermando che sarebbe peggio aspettare l’inverno quando il virus tornerà «ad avere un vantaggio» stagionale.

Di qui l’indicazione di cambiare adesso registro, con la fine dei vincoli legali sulle restrizioni in favore di un appello al buon senso, alla «responsabilità» e a un «giudizio informato» individuale da parte della gente, ha insistito, confermando che con la tappa numero 4 dell’uscita dalle restrizioni non vi saranno più obblighi sulle mascherine, sul distanziamento, sul tetto di persone da incontrare, sul lavoro da casa, sugli eventi collettivi o sulla necessità di registrarsi nel sistema digitale di test e tracciamento ogni ingresso in pub, ristorante.

Nello stesso tempo Johnson ha detto che la maschera resterà raccomandata all’interno dei mezzi di trasporti, mentre i suoi consiglieri scientifici Chris Whitty e Patrick Vallance hanno suggerito di continuare a indossarla (assicurando che loro faranno così) in «ambienti chiusi affollati» o in presenza di persone che «si sentano a disagio» se non la si porta.

I dati sui contagi

Il Regno Unito registra nelle ultime 24 ore altri 27.334 contagi (circa mille meno del picco giornaliero della settimana scorsa) causati dalla variante Delta (ex indiana). Lo certificano, su quasi 1,3 milioni di tamponi, i dati diffusi oggi dal governo, che tuttavia confermano al momento l’effetto positivo delle vaccinazioni nel contenimento dell’impatto sui ricoveri (seppur in aumento) e soprattutto dei decessi quotidiani: fermi a non più di 9, contro i 15 di ieri. Le dosi di vaccino somministrate salgono intanto a più di 79 milioni, con oltre il 64% degli over 18 interamente immunizzati e l’86,1% coperti da una dose.

Il premier Boris Johnson ha indicato l’obiettivo di garantire la doppia dose di vaccino anti-COVID ai due terzi di tutta la popolazione adulta residente nel Regno Unito entro il 19 luglio, con l’impegno a offrire almeno una prima dose al 100%. Ha inoltre fissato la scadenza di settembre per arrivare a offrire alla totalità della popolazione adulta la possibilità di essere interamente vaccinata.

