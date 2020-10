«Il Regno Unito deve prepararsi a un no deal», a meno che l’UE non «cambi radicalmente» la sua posizione sugli accordi per la Brexit. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson.

Immediata la risposta di Bruxelles: «L’UE continua a lavorare per un accordo, ma non a qualsiasi costo. Come programmato, il nostro team negoziale andrà a Londra la settimana prossima per intensificare questi negoziati», ha affermato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, su Twitter, dopo le dichiarazioni del premier britannico.