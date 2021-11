Johnson ribadisce: «La Gran Bretagna per ora non chiude»

Il governo britannico, assistito dai suoi consulenti, continua a non vedere ragioni immediate per reintrodurre le restrizioni anti Covid (revocate pressoché del tutto dal luglio scorso) malgrado il rimbalzo di casi in atto al momento in numerosi Paesi europei: continentali in primis.

Lo ha ribadito il premier Boris Johnson, dinanzi all’assemblea della confederazione dell’industria britannica (Cbi), confermando per l’ennesima volta di non considerare vitale - sulla base dei dati relativi all’isola - l’attuazione di un piano B alternativo alla scommessa del cosiddetto piano A tutta concentrata per ora sul tentativo di contenimento degli effetti dei nuovi contagi attraverso il rilancio della campagna dei vaccini e l’estensione da stamane a tutti gli over 40 residenti nel Paese della terza dose di rinforzo (booster).

«Naturalmente noi siamo preoccupati da un potenziale rimbalzo della malattia e dobbiamo essere umili di fronte alla natura», ha detto il primo ministro Tory agli industriali. «Ma al momento non vediamo nulla nei dati che ci imponga la necessità di passare dal piano A al piano B», ha aggiunto. Insistendo che «la miglior cosa da fare al momento è quella di ricevere il booster vaccinale» e di farlo «non appena si viene chiamati».

I contagi nel Regno, pur rimanendo elevati in cifra assoluta (attorno a 40’000 al giorno), hanno avuto in effetti finora conseguenze limitate sui decessi e ancor più sui ricoveri in ospedale: questi ultimi continuano semmai a calare stabilmente da diversi giorni, sullo sfondo di un totale di vaccini che ha raggiunto 50 milioni di persone con le prime dosi (oltre l’80% degli over 12 e oltre il 90% degli adulti) e più di 15 milioni anche con la terza.

I nuovi casi d’infezione sono tuttavia ri-aumentati nell’ultima decina di giorni (alimentati pure dalla sotto-variante Delta Plus), dopo un paio di settimane di tendenza alla contrazione, seppure con un tasso di crescita oggi largamente inferiore rispetto a quello di nazioni come Germania o Austria.

L’ipotetico piano B - malvisto da larghi strati dell’opinione pubblica britannica e temuto in particolare dal mondo del business come un freno ai segnali di ripresa economica registratisi sull’isola negli ultimi mesi - prevedrebbe fra l’altro il ritorno al vincolo legale della mascherina nei luoghi pubblici affollati: il ripristino di un’indicazione generalizzata in favore del lavoro da casa; e l’introduzione di una certificazione vaccinale obbligatoria per l’accesso ad alcuni eventi collettivi: certificazione che nel Regno esiste sotto forma di Pass digitale, ma che al momento non viene di norma richiesta per legge.

©CdT.ch - Riproduzione riservata