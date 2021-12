«Contro la variante Omicron, il Regno Unito renderà disponibile la terza dose per tutti i cittadini con più di 18 anni. Non pensate che questa variante non vi possa danneggiare. Fatevi il booster, ora». Lo ha detto il premier Boris Johnson parlando stasera alla nazione in tv.

Johnson ha esortato i connazionali a vaccinarsi con la terza dose, «perché abbiamo visto che i casi di Omicron raddoppiano ogni due o tre giorni. E l’unica arma è farsi il booster per rialzare il nostro livello di protezione. E per chi non si è ancora vaccinato: fatelo, per aver almeno un certo livello di protezione».

«Fate il booster, ora. Per proteggere l’Nhs (il sistema sanitario pubblico), la nostra libertà e il nostro modo di vivere», ha esortato.

«Dobbiamo affrontare una nuova emergenza. La nostra esperienza ci fa capire che sta arrivando un’ondata di marea con Omicron, non c’è dubbio. Vaccinatevi con la terza dose», ha detto Johnson.

Per sostenere l’Nhs nella massiccia campagna per offrire a tutti la terza dose vaccinale Londra schiererà 42 unità logistiche militari in ogni regione in cui è suddivisa la sanità, ci saranno nuovo siti vaccinali e unità mobili, orari di apertura più lunghi così che le cliniche siano aperte 7 giorni su 7, con più appuntamenti la mattina presto, la sera e nei weekend.

