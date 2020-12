«Un buon accordo è ancora a portata di mano», ha detto Johnson, lanciando tuttavia un avvertimento a Bruxelles sui nodi irrisolti del negoziato. «I nostri amici dell’Ue - ha affermato - insistono (sul level playing field) nel volere il diritto di punirci e di adottare ritorsioni se loro approvassero in futuro leggi a cui noi non ci attenessimo. E in secondo luogo dicono che il Regno Unito debba essere l’unico Stato al mondo a non avere il controllo sovrano delle proprie acque per la pesca. Punti che non credo nessun primo ministro di questo Paese debba accettare».

Starmer lo ha accusato da parte sua di aver promesso un accordo e di non averlo finora portato a casa, di non avere un piano chiaro per affrontare le conseguenze di un possibile no deal e di mettere a rischio i posti di lavoro e l’economia, esponendo in mancanza di un’intesa con l’Ue interi settori del Regno alla concorrenza di Paesi come la Francia, per esempio.