Spetterà alla Royal Navy, la marina britannica, prendere il comando delle operazioni per il contenimento degli sbarchi di migranti illegali nel Regno Unito, trasportati da organizzazioni di trafficanti dalla Francia e triplicatisi nell’ultimo anno nonostante la stretta sui controlli post Brexit ai confini promessa a suo tempo dal governo di Boris Johnson.

L’indicazione, destinata a essere formalizzata a breve, è stata confermata oggi dalla BBC dopo le anticipazioni di ieri: non senza polemiche da parte di chi sospetta che l’iniziativa - tendenzialmente gradita all’elettorato Tory - rientri fra le misure del presunto piano ‘Red Meat’ attribuito ai fedelissimi di BoJo per provare a salvare il primo ministro dalla minaccia sempre più ampia d’una rivolta interna e dall’orizzonte di possibili dimissioni legate al cosiddetto scandalo Partygate, dello stillicidio di rivelazioni a scoppio ritardato sui ritrovi svoltisi fra il 2020 e il 2021 a Downing Street in violazione più o meno evidente delle restrizioni anti Covid imposte allora a milioni di concittadini.

Vari ministri hanno già negato legami fra l’annuncio di questo provvedimento in materia d’immigrazione - come di altre presunte iniziative ‘acchiappa-consensi’ - e la traballante sopravvivenza politica di Johnson. Ma la repentina promessa dell’impiego della Royal Navy rinfocola i sospetti.

Dal fronte delle opposizioni, tuona il Labour di Keir Starmer, che bolla la scelta come demagogica, inutile, crudele; non senza contestarla pure a livello tecnico per bocca di un veterano e parlamentare di rango, lord Alan West, membro laburista della Camera Alta e già comandante della marina, secondo cui l’intervento di unità da guerra potrà impedire forse la morte di qualche migrante, ma non avrà un vero impatto sugli sbarchi. Mentre la leader degli indipendentisti scozzesi (Snp) e first minister del governo locale di Edimburgo, Nicola Sturgeon, denuncia come «non edificante» l’intenzione rinfacciata a Johnson di voler cercare di salvare la poltrona attraverso mosse «politiche populiste e a buon mercato».

Nelle medesime file Tory c’è chi d’altronde non ci sta, come il presidente della commissione Difesa, Tobias Ellwood, storico oppositore interno di Johnson e animatore ora tra i più decisi della fronda contro di lui, il quale evoca l’utilizzo della Marina per il pattugliamento anti-scafisti nella Manica come una proposta «affrettata». Oltre che una «distrazione pesante» delle forze armate di Sua Maestà dai loro compiti fondamentali.

