«Kabul come Saigon. L’Afghanistan dell’estate 2021 come il Vietnam nell’aprile del 1975». L’immagine è forte. Precisa. Richiama alla mente scene che tutti conoscono: una città assediata e preda del caos, la ritirata dei militari, la fuga precipitosa e disordinata dei civili. E il terrore negli occhi di chi resta. Il paragone, avanzato per primo da Mitchell McConnell, senatore repubblicano di lungo corso, è ripreso dal generale di brigata Giuseppe Morabito, già capo di Stato maggiore di vari contingenti NATO nei Balcani e oggi componente del collegio dei direttori della «NATO Defense College Foundation».

«La decisione degli Stati Uniti di lasciare il Paese ha fatto precipitare l’Afghanistan nello scompiglio. Rischiamo un altro Vietnam, una resa dei conti sanguinosa. Bisogna agire presto, salvare...