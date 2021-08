Quattro membri della rappresentanza svizzera in Afghanistan sono stati evacuati a bordo di un aereo americano, dopo che i talebani hanno conquistato la capitale Kabul. Sono atterrati a Doha, in Qatar, insieme a 40 dipendenti dell’ambasciata tedesca.

Il DFAE non ha fornito maggiori dettagli. Venerdì, la segretaria di Stato Livia Leu aveva dichiarato ai media che i sei dipendenti del dipartimento in Afghanistan di nazionalità elvetica erano stati rimpatriati per motivi di sicurezza.