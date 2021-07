Kabul richiama il personale di stanza in Pakistan

L’Afghanistan ha richiamato il suo ambasciatore e altri alti diplomatici di stanza in Pakistan «in seguito al rapimento della figlia» del suo rappresentante avvenuto l’altro ieri a Islamabad e «fino a quando le minacce alla loro sicurezza non verranno meno». Lo ha annunciato il ministero degli esteri afghano.

Kabul aveva convocato ieri l’ambasciatore pakistano a Kabul e lanciato «una vigorosa protesta» dopo «il rapimento per diverse ore» della figlia del suo ambasciatore a Islamabad da parte di persone non identificate. Il Pakistan aveva annunciato allo stesso tempo di aver rafforzato la sicurezza dell’ambasciatore e di aver avviato un’indagine per individuare i colpevoli di questo sequestro.

Secondo fonti diplomatiche, il presidente afghano Ashraf Ghani ha ordinato al ministro degli esteri di richiamare ambasciatore e diplomatici dal Pakistan e di non farli tornare «finché i colpevoli non saranno arrestati e puniti». Kabul ha anche chiesto di garantire la sicurezza e la protezione dei suoi rappresentanti diplomatici.

Il governo pakistano ha definito la decisione del governo dell’Afghanistan di richiamare il suo ambasciatore e alti diplomatici dal Pakistan come «sfortunata e deplorevole», e ha chiesto a Kabul di «riconsiderare la sua decisione». L’Afghanistan ha richiamato i suoi funzionari «fino a quando tutte le minacce alla sicurezza non saranno affrontate, compreso l’arresto e il processo degli autori del rapimento». Il ministero degli esteri pakistano ha spiegato in una nota che il caso del rapimento e dell’aggressione della figlia dell’ambasciatore a Islamabad è oggetto di indagine ed è seguito ai più alti livelli su istruzioni del primo ministro. La sicurezza dell’ambasciatore, della sua famiglia e del personale dell’ambasciata e dei consolati dell’Afghanistan in Pakistan è stata ulteriormente rafforzata, ha aggiunto il ministero.