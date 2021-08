Gli USA accusano la Cina di coercizione e intimidazione nelle acque contese del mar Cinese meridionale. È l’affondo della vicepresidente americana Kamala Harris, secondo cui «Pechino continua a esercitare coercizione e intimidazione, rivendicando la stragrande maggioranza delle acque del mar Cinese meridionale».

Parlando a Singapore dove è impegnata in una visita di tre giorni, Harris, ha esposto gli obiettivi di politica estera dell’amministrazione Biden per l’Asia, rimarcando che le azioni cinesi «minacciano l’ordine basato sulle regole». Ribadito il sostegno agli alleati del Sudest asiatico, area «di vitale importanza».

Harris, avvertendo che la Cina rappresenta «una minaccia per i Paesi asiatici», ha rassicurato che gli Stati Uniti non spingeranno a una scelta tra le due più grandi economie del mondo. Ha parlato invece della visione Usa per una regione costruita su regole, diritti umani, libertà dei mari e commercio senza ostacoli, offrendo la disponibilità di Washington a ospitare il vertice 2023 dei 21 membri dell’Asia- Pacific Economic Cooperation (Apec) per rimarcare il multilateralismo dell’amministrazione di Joe Biden.

L’impegno americano nell’Indo-Pacifico «non è contro alcun Paese», ha aggiunto, esponendo in un discorso di 15 minuti la politica regionale di Washington, basata su sicurezza, relazioni economiche e salute, e sottolineando i piani per rafforzare le partnership e la «visione condivisa».

«Devo essere chiara, il nostro impegno nel Sud-est asiatico e nell’Indo-Pacifico non è contro alcun Paese. Invece, riguarda il progresso di una visione ottimistica che abbiamo per la nostra partecipazione e partnership in questa regione». La presenza degli Stati Uniti in Asia è spesso vista con la lente della sicurezza, ma Harris, che oggi si trasferirà in Vietnam, ha affermato che i legami economici sono un aspetto critico, notando che i Paesi del Sud-est asiatico rappresentano collettivamente il quarto più grande mercato di esportazione dell’America e che il commercio con la regione supporta 600.000 posti di lavoro americani.

La vicepresidente ha accusato la Cina di «rivendicazioni illegali» nel mar Cinese meridionale e di «continuare a costringere, intimidire e avanzare pretese sulla stragrande maggioranza delle acque». «Le azioni di Pechino - ha proseguito Harris - continuano a minare l’ordine basato sulle regole e minacciano la sovranità delle nazioni. Gli USA stanno con alleati e partner di fronte a queste minacce».

Sullo sfondo della caotica uscita dall’Afghanistan, Harris ha affermato che mentre gli Stati Uniti sono «concentrati sulle operazioni di evacuazione», allo stesso tempo resta «un imperativo» che, affrontando gli sviluppi in una regione, essi continuino a «promuovere gli interessi americani in altre regioni».

Critica la Cina sulla sua visita, finita nel mirino di netizen («dovrebbe essere in Afghanistan») e media ufficiali. «I nostri legami con la regione sono ai massimi storici poiché la credibilità Usa è in picchiata», ha affermato la CGTN, il network in lingua inglese della tv statale Cctv. «Il Sudest asiatico è ora il più grande partner commerciale della Cina, prima dell’UE, degli USA, del Giappone e della Corea del Sud. Quando la Cina prospera, prospera l’intera regione. La visita di Harris nella regione non può cambiare queste realtà storiche e attuali».

La replica

Gli USA parlano di ordine globale basato sulle regole per difendere un «comportamento prepotente ed egemonico». È la replica del portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ai giudizi della vicepresidente americana Kamala Harris che da Singapore ha accusato Pechino di «continuare a esercitare coercizione e intimidazione, rivendicando la stragrande maggioranza del mar Cinese meridionale» e ricorrendo ad azioni che «minacciano l’ordine basato su regole». «Gli eventi attuali in Afghanistan ci dicono chiaramente quali sono le regole e l’ordine di cui parlano gli USA», ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano.

