La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, dovrà osservare due settimane di auto-isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona che in seguito è risultata positiva a un test sul coronavirus. Lo scrive la Bbc.

La consorte del principe William stamani avrebbe dovuto presenziare a una messa alla cattedrale di St. Paul in onore del personale del servizio sanitario nazionale (Nhs) nella lotta al coronavirus.

«Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l’auto-isolamento in casa», si legge in una nota di Kensington Palace citata dall’emittente.