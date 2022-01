Nel frattempo il governo ad interim del Kazakistan ha annunciato di aver imposto un calmiere per sei mesi sul prezzo del gas, il cui incremento ha dato la scintilla alle violente rivolte che imperversano nella repubblica centroasiatica da due giorni e che hanno lasciato sul terreno decine di morti.

Le forze di sicurezza kazake avevano aperto il fuoco sulla Piazza della Repubblica, ad Almaty, per disperdere i manifestanti che vi si erano radunati. Secondo testimoni la polizia ha preso di mira «istigatori dei disordini», diverse persone sono rimaste ferite. Sarebbero state arrestate almeno 2.000 persone.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha esortato le forze di sicurezza e i manifestanti in Kazakistan ad astenersi dalla violenza e a cercare una soluzione pacifica.

«Il diritto internazionale è chiaro: le persone hanno diritto alla protesta pacifica e alla libertà di espressione. Allo stesso tempo, i manifestanti, per quanto siano adirati o afflitti, non dovrebbero ricorrere alla violenza contro altri», ha affermato Bachelet, in una dichiarazione resa nota oggi a Ginevra.