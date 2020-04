Nel discorso registrato per la vittoria - il Labour aveva rinunciato a un previsto congresso straordinario a causa dell’epidemia da coronavirus - il nuovo leader, congratulato oggi da esponenti di primo piano di tutte le anime del partito, ha ringraziato per «l’onore e il privilegio» concessogli dai militanti, ha detto di voler guidare «una forza per il bene e una forza per il cambiamento», ha reso «omaggio a Jeremy Corbyn» - definito «un amico» - per aver diretto «il partito in tempi difficili», e per avergli infuso «nuova energia» attirando numerosi giovani con la sua svolta a sinistra.