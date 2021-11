Dopo due anni di battaglia legale combattuta dietro le quinte, un arbitrato ha deciso che l’attore Kevin Spacey deve pagare 31 milioni di dollari ai produttori della serie «House of Cards» per aver violato le regole di condotta sulle molestie sessuali.

Nell’arbitrato si afferma anche che MRC ha subito danni per via della condotta di Spacey, tra cui la necessità di fermare la sesta stagione di «House of Cards», riscrivere la sceneggiatura e abbreviarla da 13 a 8 episodi per andare incontro alle scadenze di programmazione.