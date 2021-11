Ora Strickland potrà tornare al mondo e i suoi progetti, all’indomani della scarcerazione, sono semplici: visitare la tomba della madre e vedere con i suoi occhi l’oceano. Ma dopo una vita passata in prigione, chi lo aiuterà ad andare oltre la mera sopravvivenza? La legge statale prevede una compensazione di 50 dollari per ogni giorno passato in reclusione dopo la falsa condanna. Il problema? Per accedervi bisogna essere stati scagionati attraverso prove del DNA. E non è questo il caso di Strickland. Trentasei dei cinquanta Stati (oltre Washington D.C.) hanno regole ben più generose nei riguardi di chi, innocente, è stato incarcerato: un minimo di 50 mila dollari per ogni anno passato in galera, più un ulteriore importo per anno passato nel braccio della morte.