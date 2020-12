Per Teheran, è stata una fake news diffusa da forze «controrivoluzionarie e straniere», come falsa era anche la foto fatta circolare sul web di una presunta riunione straordinaria dell’Assemblea degli esperti, l’organo che ha il compito di nominare e revocare la massima autorità della Repubblica islamica. Un nuovo tentativo di destabilizzazione, accusa l’Iran, pochi giorni dopo la clamorosa uccisione dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh.

Una ricostruzione che sin dall’inizio aveva suscitato forti perplessità in molti osservatori, visto che la Costituzione della Repubblica islamica non prevede un sistema di cessione ereditaria dei poteri, né spetta alla Guida nominare il suo successore. In caso di morte o impedimento, un consiglio di reggenza composto dal presidente, dal capo della magistratura e da un giurisperito islamico del Consiglio dei guardiani è incaricato di gestisce gli affari correnti, fino all’elezione del nuovo leader da parte degli 88 membri dell’Assemblea degli esperti, che viene rinnovata ogni 8 anni. Dubbi sulla salute di Khamenei, in carica dalla morte del suo predecessore Ruhollah Khomeini nel 1989, vengono sollevati periodicamente da dissidenti espatriati. Nel 2014, l’ayatollah era stato operato con successo per un tumore alla prostata.