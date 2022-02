L’esercito ucraino ha assicurato di non avere in programma un’offensiva contro le postazioni dei separatisti, temendo che ciò possa fornire a Mosca il pretesto per intervenire militarmente. Ma il clima si è fatto ancor più rovente con l’annunciata evacuazione della popolazione verso la regione russa di Rostov. Denis Pushilin, a capo della Repubblica di Donetsk, ha motivato la decisione accusando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere in procinto di scatenare un’offensiva generalizzata. Mentre nella città-capoluogo di Donetsk venivano fatti partire per primi i bambini di un orfanotrofio, tra gli abitanti si diffondeva l’allarme, al punto che file di centinaia di automobili si formavano ai distributori di carburante. Analoga iniziativa è stata annunciata dal capo della Repubblica di Lugansk, Leonid Pasechnik, che ha fatto appello a «tutti gli uomini abili perché imbraccino le armi per proteggere la loro terra».