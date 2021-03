L’Ucraina denuncia «un’escalation nel conflitto» nel Donbass «nelle ultime settimane», che minaccia la nuova tregua siglata lo scorso luglio, e accusa i separatisti filorussi per i nuovi scontri che hanno provocato la morte di otto militari ucraini da metà febbraio.

«Abbiamo assistito a un’escalation nel conflitto nelle ultime settimane. Si tratta di una provocazione deliberata contro le forze armate ucraine per far terminare il regime di cessate il fuoco», ha detto il capo dello staff della presidenza ucraina, Andrii Yermak, durante una conferenza organizzata dal think tank European Policy Centre.