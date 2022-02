«La rottura dei rapporti diplomatici sarebbe uno scenario altamente indesiderabile, che renderebbe le cose ancora più difficili, non solo per i Paesi ma anche per i popoli dei due Paesi», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax.

«I nostri colleghi europei, americani, britannici non si fermeranno e non si calmeranno finché non avranno esaurito tutte le loro possibilità per la cosiddetta ‘punizione della Russia’. Ci stanno già minacciando con ogni sorta di sanzioni o, come si dice ora, ‘la madre di tutte le sanzioni’. Bene, ci siamo abituati. Sappiamo che le sanzioni verranno comunque imposte, in ogni caso. Con o senza motivo», ha detto Lavrov, citato dal Guardian.