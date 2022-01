L’Ucraina ha affermato di avere le «prove» del coinvolgimento della Russia in un grave attacco informatico che ha preso di mira diversi siti governativi del Paese nei giorni scorsi mentre aumentano le tensioni tra i due Paesi.

«Ad oggi, tutte le prove indicano che la Russia è dietro l’attacco informatico», ha affermato il Dipartimento per la Trasformazione digitale in una nota. «Mosca sta continuando a condurre una guerra ibrida», ha aggiunto.

La tensione è ai massimi livelli tra l’Ucraina e la Russia che Kiev accusa di aver ammassato truppe al confine in vista di una possibile invasione. Alcuni analisti temono che l’attacco informatico possa essere il preludio di un attacco militare. Washington ha anche accusato la Russia di aver inviato sabotatori addestrati agli esplosivi per inscenare un incidente che potrebbe essere il pretesto per invadere l’Ucraina.