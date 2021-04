Kiev non sta attuando gli obblighi previsti dagli accordi di Minsk, il che contribuisce all’aumento delle tensioni in Ucraina orientale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

«Purtroppo gli accordi non vengono attuati, in particolare dall’Ucraina. Infatti stanno scoppiando delle schermaglie che possono a malapena essere controllate», ha sottolineato Peskov aggiungendo che «probabilmente presto raggiungeremo un livello di interazione con l’Ucraina in cui non ci sarà più spazio per la reciprocità» e verrà interrotto «ogni rapporto». Lo riporta la Tass.