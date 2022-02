Kiev resiste fra esplosioni, colpi e timori – Segui il live

(AGGIORNAMENTO 6.10)

A Kiev i funzionari avvertono i residenti che sono in corso combattimenti per le strade. L’AP riferisce che i cittadini vengono invitati a tornare al riparo nei rifugi e a restare lontano dalle finestre.

(AGGIORNAMENTO 5.04)

Gli Stati Uniti temono che la Russia possa prendere a breve il controllo di Kiev. Lo afferma la CNN citando alcune fonti.

(AGGIORNAMENTO 5.02)

Alle prime luci dell’alba si segnalano combattimenti a sud di Kiev, a Vasilkiv, mentre nella capitale dopo una notte di resistenza da circa quarantacinque minuti non si sentono né esplosioni né colpi di arma da fuoco.

(AGGIORNAMENTO 4.18)

Così il segretario del Consiglio di sicurezza Danilov: «Stiamo fermando l’offensiva nel miglior modo possibile, la situazione a Kiev è sotto il controllo delle forze armate ucraine e dei nostri cittadini».

(AGGIORNAMENTO 4.10)

«L’esercito ucraino ha condotto nove attacchi contro sette località residenziali nella repubblica popolare di Lugansk. L’attacco all’insediamento di Donetsky ha provocato la morte di due residenti». A dirlo, citata dalla Tass, è la missione di Lugansk al Centro congiunto per il controllo e il coordinamento.

(AGGIORNAMENTO 4.54)

Internet sta vivendo gravi interruzioni in Ucraina mentre i combattimenti continuano, secondo un’organizzazione di monitoraggio della rete.

Sono state confermate «interruzioni significative» a Kharkiv giovedì e ulteriori interruzioni sono state tracciate in tutta l’Ucraina, raggiungendo Kiev sabato mattina con una «grande interruzione» registrata a GigaTrans, il «backbone internet provider dell’Ucraina che fornisce connettività a diverse altre reti».

«Mentre la connettività rimane disponibile attraverso altri percorsi, l’incidente è probabile che abbia un impatto significativo sulle infrastrutture, limitando la capacità dei cittadini di comunicare», si legge.

«Il lavoro è in corso per valutare gli incidenti e i loro contesti. Le interruzioni delle telecomunicazioni in Ucraina sono state finora attribuite a interruzioni di corrente, cyberattacchi, sabotaggi e impatti cinetici».

Finora ci sono ancora contatti provenienti da Kiev, compresi i post sui social media, immagini e foto, e alcuni di quelli che postano dalla città dicono di non aver sperimentato alcun problema, quindi l’estensione dell’interruzione sembra ancora poco chiara.

(AGGIORNAMENTO 4.04)

Secondo la Reuters, la Russia potrebbe venire esclusa dal sistema di pagamento SWIFT. Inizialmente riluttanti all’idea, Germania e Italia avrebbero ammorbidito le loro posizioni.

(AGGIORNAMENTO 3.39)

Le forze armate ucraine hanno annunciato di aver respinto un «attacco» notturno dei soldati russi contro una delle loro postazioni su Victory Avenue, fra le principali arterie di Kiev. «L’attacco è stato respinto», ha spiegato l’esercito ucraino, in un messaggio postato sul proprio account Facebook.

(AGGIORNAMENTO 2.57)

Più di 50 esplosioni e pesanti colpi di mitragliatrice sono stati segnalati nelle aree di Shulyavka e vicino allo Zoo di Kiev. Sono stati pure segnalati forti spari vicino alla stazione della metropolitana Beresteiska, nei pressi di una struttura militare ucraina. A riportarlo è il Kyiv Independent.

(AGGIORNAMENTO 2.55)

Il Kazakistan ha negato una richiesta per le sue truppe di unirsi all’offensiva russa, ha riferito la NBC.

Lo stato dell’ex Repubblica Sovietica ha anche rifiutato di unirsi al riconoscimento di Lugansk e Donetsk come Stati indipendenti, il pretesto di Putin per invadere l’Ucraina.

Una mossa significativa e interessante, considerando che il Kazakistan è uno dei più stretti alleati della Russia.

(AGGIORNAMENTO 2.50)

Cinquanta Paesi hanno prodotto una dichiarazione congiunta nella quale si afferma che la Russia ha abusato del suo potere di veto bloccando una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che condanna l’invasione russa dell’Ucraina.

La dichiarazione è stata letta ad alta voce dall’ambasciatore degli Stati Uniti all’ONU, Linda Thomas-Greenfield, dopo la riunione di venerdì del Consiglio di Sicurezza a New York.

Thomas-Greenfield è stata raggiunta sul podio dai rappresentanti di molti dei Paesi che hanno firmato la dichiarazione.

«Quelli di noi che sono qui oggi continuano a credere nel solenne dovere e nel più alto scopo del Consiglio di Sicurezza, prevenire i conflitti ed evitare il flagello della guerra», ha detto Thomas-Greenfield. «La Russia ha abusato oggi del suo potere di porre il veto alla nostra forte risoluzione».

(AGGIORNAMENTO 2.40)

Le troupe della CNN nella capitale ucraina Kiev riferiscono di forti esplosioni a ovest e a sud della città sabato mattina presto. Il cielo, ancora buio, si è illuminato con una serie di lampi all’orizzonte.

(AGGIORNAMENTO 2.14)

Un reporter della CNN a Kiev dice che ci sono pesanti combattimenti a Obolon, nel nord della città, mentre a Troieshchyna sono state segnalate forze russe che attaccano una centrale termica. È la seconda volta in 24 ore che la Russia ha preso di mira la centrale. Le forze ucraine stanno cercando di respingere l’attacco, secondo il Kyiv Independent.

(AGGIORNAMENTO 2.01)

«L’Ucraina è stata e rimane pronta a parlare di un cessate il fuoco e di pace. Questa è la nostra posizione costante», ha detto il portavoce del presidente Volodymyr Zelensky, Sergii Nykyforov, venerdì sera.

I commenti di Nykyforov fanno seguito a una proposta russa di inviare rappresentanti nella capitale bielorussa di Minsk per parlare con Kiev.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la parte ucraina aveva risposto con una proposta di incontrarsi a Varsavia prima di abbandonare il contatto.

Nykyforov ha negato che l’Ucraina si sia rifiutata di negoziare.

«Abbiamo accettato la proposta del presidente della Federazione Russa. Attualmente, in queste ore, le parti stanno discutendo il luogo e il tempo del processo di negoziazione. Prima iniziano i negoziati, migliori sono le possibilità di riprendere la vita normale», ha aggiunto.

(AGGIORNAMENTO 1.51)

Le forze armate ucraine hanno riportato pesanti combattimenti intorno a Vasylkiv, una città situata a circa 18 miglia a sud della capitale Kiev

«Pesanti combattimenti sono attualmente in corso nella città di Vasylkiv nella regione di Kiev, dove gli occupanti stanno cercando di far atterrare una squadra di sbarco», hanno detto le forze armate ucraine.

Le forze russe stanno anche avanzando verso Kiev anche da nord e da est.

(AGGIORNAMENTO 1.46)

L’Ucraina ha chiesto a Tim Cook, CEO di Apple, di vietare l’accesso all’App Store ai cittadini russi.

(AGGIORNAMENTO 1.37)

A Kiev, una donna avrebbe partorito in una stazione della metropolitana, dove si era rifugiata con altri residenti. I treni e le piattaforme rimangono aperti per assistere le persone. La polizia ucraina ha detto di aver sentito delle urla: quando gli agenti sono andati a indagare, hanno trovato una donna di 23 anni in travaglio.

L’ufficiale Mykola Shlapak ha detto che l’hanno aiutata a partorire e hanno chiamato un’ambulanza. La donna e il suo bambino erano in ospedale e stavano bene, ha detto la polizia.

(AGGIORNAMENTO 1.05)

Mentre Kiev si prepara alla lunga notte, l’ambasciatore russo all’ONU Vassily Nebenzia ha affermato che presto gli obiettivi dell’operazione russa in Ucraina verranno raggiunti.

(AGGIORNAMENTO 0.27)

Il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a Vladimir Putin e al ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

«Gli Stati Uniti, in coordinamento con gli alleati e i partner, hanno continuato a rispondere con forza all’invasione ingiustificata, non provocata e premediata della Russia in Ucraina», ha detto il dipartimento in un comunicato.

«Se necessario, siamo pronti a imporre ulteriori costi alla Russia per il suo spaventoso comportamento sulla scena mondiale», ha detto il segretario al Tesoro Janet Yellen.



(AGGIORNAMENTO 0.03)

I media ucraini riportano spari nel centro di Kiev.

(AGGIORNAMENTO 0.01)

La Russia ha posto il veto alla bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Risoluzione che «deplora l’aggressione di Mosca dell’Ucraina» e chiede il ritiro immediato delle sue truppe. Il testo ha ottenuto 11 voti a favore, il veto russo oltre a tre astensioni tra cui quella della Cina, che farà certamente discutere. All’ultimo momento, nel testo è stato sostituito il termine «condanna» con «deplora» nella speranza di ottenere un maggior consenso.

IL PUNTO A MEZZANOTTE

La notte su sabato si è aperta con un discorso accorato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Questa notte lanceranno un assalto. Il nemico userà tutto il suo potere su tutti i fronti per spezzare la nostra difesa. Adesso si decide il destino dell’Ucraina. La notte sarà molto dura, ma l’alba arriverà». E ancora: «Questa notte sarà più dura del giorno. Molte città del nostro stato sono sotto attacco: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, i nostri ragazzi e ragazze nel Donbass, le città del sud, un’attenzione speciale a Kiev», ha aggiunto. «Non possiamo perdere la capitale».

In precedenza, lo staff del presidente ucraino aveva parlato di un possibile incontro fra Zelensky e Putin per discutere un cessate il fuoco

©CdT.ch - Riproduzione riservata