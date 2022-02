(AGGIORNAMENTO 19.35)

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) interrompe il processo di adesione della Russia e chiuderà il suo ufficio a Mosca in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Lo annuncia la stessa Ocse in un comunicato. «L’Ocse è fermamente solidale con il popolo ucraino», si legge nella nota che condanna «con la più grande fermezza l’aggressione su grande scala della Russia contro l’Ucraina».

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al premier israeliano Naftali Bennet di fungere da mediatore con la Russia. La richiesta - secondo la televisione pubblica Kan - è stata avanzata durante la telefonata di oggi tra i due leader. Per Zelensky Israele - ha aggiunto l’emittente - è l’unico Paese occidentale che ha buoni rapporti con entrambi le parti. Per il presidente ucraino Gerusalemme potrebbe essere la sede migliore per i negoziati. L’ufficio del premier non ha voluto commentare la notizia di Kan

«Rafforzamento delle sanzioni, assistenza concreta alla difesa e una coalizione contro la guerra sono stati i temi che ho appena discusso con (il presidente degli Usa) Joe Biden. Grato agli Stati Uniti per il forte sostegno all’Ucraina». Così su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Per rafforzare il fianco orientale della Nato sono stati già dispiegati migliaia di uomini e 100 aerei, a cui si aggiungono circa 20 unità navali nel Mediterraneo. Lo ha detto il segretario generale dell’alleanza militare Jens Stoltenberg.

«Questa guerra può destabilizzare tutto il continente ed è per questo che qui a Bruxelles tutti compatti hanno votato un pacchetto di sanzioni molto dure», non solo nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e del suo ministro degli esteri Serghiei Lavrov, che sono stati listati, ma nei confronti di banche, imprese di Stato, interi settori economici». Lo dice il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio parlando con i cronisti dopo il Consiglio affari esteri dell’UE. «Questo è un altro passo per isolare diplomaticamente e politicamente la Russia», spiega.

Gli obiettivi del Cremlino non sono limitati all’Ucraina, ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. La decisione di Putin di perseguire l’aggressione contro l’Ucraina è un «terribile errore strategico» per il quale la Russia pagherà un «prezzo severo per gli anni a venire». «Siamo di fronte a una nuova normalità nella sicurezza europea» ha ribadito. «Gli alleati della NATO e l’UE hanno già introdotto sanzioni significative e devono essere pronti a fare di più».

«Procederemo a tutti i dispiegamenti necessari per assicurare una forte e credibile deterrenza e difesa attraverso l’Alleanza ora e in futuro. Le nostre misure sono e restano preventive, proporzionate e non sono improntate a un’escalation». È quanto si legge in una nota diffusa dalla NATO al termine del vertice straordinario virtuale svoltosi oggi. La decisione del presidente russo Vladimir Putin di attaccare l’Ucraina è «un terribile errore strategico per il quale la Russia pagherà un prezzo severo nei prossimi anni in termini politici ed economici», recita inoltre il comunicato.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha postato un video di se stesso fuori dall’amministrazione presidenziale a Kiev per dissipare le voci secondo cui era fuggito dalla capitale. «Siamo qui, siamo a Kiev, stiamo difendendo l’Ucraina».

Le infrastrutture militari ucraine distrutte o danneggiate dall’offensiva russa sono salite a 211. Tra queste ci sono 17 centri di comando e comunicazione, 19 sistemi missilistici antiaerei S-300 e Osa e 39 radar, sei aerei da combattimento, un elicottero e cinque droni. Lo afferma il Ministero della difesa di Mosca.

La Russia «non può non notare i persistenti tentativi della NATO» di allargarsi includendo Finlandia e Svezia, compiuti «in particolare dagli Stati Uniti». Lo afferma la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, sottolineando che Mosca considera «un importante fattore della sicurezza la politica di non allineamento» di quegli Stati.

Gli Stati Uniti hanno indicazioni sul fatto che un assalto anfibio è in corso a ovest di Mariupol, città portuale ucraina sulla costa settentrionale del mar d’Azov. Lo afferma un funzionario del Pentagono citato dai media statunitensi. La Russia finora non ha il predominio aereo sull’Ucraina, afferma inoltre il funzionario citato dall’agenzia Bloomberg. Secondo informazioni dell’intelligence britannica riferite oggi alla Bbc da Ben Wallace, ministro della difesa del governo di Boris Johnson, «il grosso» delle forze russe è ancora attestato a circa «50 chilometri dal centro di Kiev». Wallace ha poi affermato che i russi si sarebbero aperti una nuova direttrice verso la capitale ucraina, «non essendo riusciti a catturare Chernihiv». Ha comunque confermato che alcuni scontri fra avanguardie sono stati segnalati alla periferia nord di Kiev. Scontri che ha definito peraltro «sporadici» e che - ha detto - «noi continuiamo a monitorare».

In risposta alla proposta russa di tenere colloqui a Minsk, la capitale bielorussa, con la mediazione del locale presidente Alexander Lukashenko, la parte ucraina ha prima suggerito che si svolgessero a Varsavia (Polonia) e poi ha interrotto le comunicazioni, continuando a dispiegare armamenti in zone residenziali. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

«Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha preso la decisione di estromettere dalla propria membership la Federazione Russa, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa». «L’Italia ritiene che si tratti di una misura necessaria alla luce dell’inaccettabile aggressione militare russa ai danni dell’Ucraina, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale». Così il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, presidente in esercizio del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

Il presidente russo Vladimir Putin chiede all’esercito ucraino di «prendere il potere» a Kiev e di rimuovere il presidente Volodymyr Zelensky. Il capo del Cremlino ha spiegato il suo appello alle forze armate ucraine dicendo che ciò favorirebbe le trattative con Mosca. «Sarà più facile per voi trovare un accordo con noi». Putin ha anche detto che sta combattendo una «banda di drogati e neonazisti».

Mezzi militari dell’esercito ucraino stanno facendo il loro ingresso a Kiev con il compito di difendere la città in vista del probabile arrivo delle truppe russe. Lo ha reso noto, come riportano alcuni media internazionali, il ministero dell’Interno ucraino mentre la capitale si prepara a resistere.

Le sanzioni europee riguarderanno «i più alti responsabili» russi: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. In un messaggio rivolto al parlamento francese e letto dai due presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato di Parigi, Macron ha ricordato che il Consiglio europeo di Bruxelles «ha deciso ieri una serie di sanzioni inedite contro la Russia e la Bielorussia». Il Governo tedesco parla di «severe» sanzioni nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin, e il suo ministro degli esteri, Sergei Lavrov. «Colpiamo il sistema dove è necessario colpire, non solo economicamente e finanziariamente, ma nel suo nucleo di potere, ed è per questo che non elenchiamo solo gli oligarchi, i parlamentari che hanno preparato questi passi. Ora mettiamo nell’elenco anche il presidente e il ministro degli esteri che sono responsabili degli innocenti che muoiono in Ucraina, sono responsabili di aver calpestato il sistema internazionale».

Non solo 25 (vedi aggiornamento delle 12.18), ma almeno 194. Sarebbero tanti gli ucraini uccisi finora negli attacchi delle forze russe, tra cui 57 civili. Sono le stime indicate a fine mattinata dal viceministro britannico della Difesa, James Heappey, di fronte ai deputati della Camera dei Comuni a Westminster. Heappey ha inoltre calcolato in 450 circa i militari russi che sarebbero morti dall’inizio dell’operazione, senza precisare se l’informazione provenga da fonti ufficiali ucraine o di intelligence.

L’ONU è «seriamente preoccupato» per la situazione in Ucraina e sta ricevendo un crescente numero di segnalazioni di vittime civili: lo ha detto la portavoce dell’Alto Commissario per i diritti umani, Ravina Shamdasani alla CNN. E ha sottolineato che «gli Stati che non prendono tutte le misure ragionevoli per risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici non rispettano il loro obbligo di proteggere il diritto alla vita».

Vladimir Putin «è pronto a inviare a Minsk una delegazione russa a livello di rappresentanti del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri e dell’amministrazione presidenziale per negoziati con una delegazione ucraina». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Il ministero della Difesa russo ha detto che paracadutisti russi sono atterrati nell’area dell’aeroporto di Gostomel, una trentina di chilometri a nord-ovest di Kiev, «distruggendo 200 nazionalisti russi» e che la capitale ucraina è ora assediata da ovest. Lo riferisce la Tass.

Piccolo «caso diplomatico» in Italia. Con il presidente del Consiglio Mario Draghi che questa mattina ha detto alla Camera di aver «perso» l’appuntamento telefonico delle 9.30 con Zelenksy «perché non era stato possibile». «La prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Mario Draghi a un’ora precisa - ha risposto via Twitter il presidente ucraino -. Questa mattina agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo».

Il sindaco di Kiev - riferisce la Reuters - spiega che la capitale è entrata in una «fase difensiva». Il ministero della Difesa - stando all’agenzia di stampa russa Tass - avrebbe ribadito di non voler colpire le zone residenziali.

Vladimir Putin ha sentito telefonicamente l’omologo cinese Xi Jinping. E gli avrebbe detto che la Russia «è disposta a condurre negoziati ad alto livello con l’Ucraina». E ha affermato «che USA e NATO hanno a lungo ignorato le ragionevoli preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, ripetutamente rinnegato i loro impegni e continuato a far avanzare il dispiegamento militare verso est». La Cina «sostiene Russia e Ucraina per la soluzione dei problemi attraverso i negoziati», avrebbe dal canto suo detto Xi Jinping. «La posizione fondamentale della Cina è di rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi e degli scopi e dei principi della Carta dell’ONU». Pechino si è detta «disposta a collaborare con la comunità internazionale per sostenere un concetto di sicurezza comune, globale, cooperativo e sostenibile e per salvaguardare il sistema internazionale con l’ONU al centro».

Petar Stano ha anche risposto a una domanda sulla posizione della Svizzera in merito alle misure finanziarie messe in campo da Bruxelles: «L’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca «danneggia non solo Kiev e non solo l’UE, danneggia tutta l’Europa. La Svizzera è parte dell’Europa, quindi ci aspettiamo che questo nostro partner, questo nostro vicino, questo nostro alleato ci segua», nell’imposizione delle sanzioni contro Mosca.

«L’obiettivo di Putin? Chiedetelo a lui. Non lo ha mai dichiarato. Dice che vuole prevenire un genocidio, che è totalmente senza senso perché lui ne sta commettendo uno o è in procinto di farlo. Dice di voler liberare l’Ucraina dal nazismo e si sta comportando come un nazista». Lo sottolinea Peter Stano, portavoce capo per gli affari esteri dell’Esecutivo UE, rispondendo a una domanda nel corso del briefing quotidiano.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha di nuovo invitato l’omologo russo, Vladimir Putin, a sedersi a un tavolo delle trattative. Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax. «Vorrei rivolgermi ancora una volta al presidente della Federazione russa - dice Zelensky in un video pubblicato su Telegram -. Il combattimento è in corso su tutto il territorio ucraino, sediamoci al tavolo dei negoziati e mettiamo fine alla perdita di vite».

Kiev potrebbe cadere in mano russa nel giro di pochi giorni: sono le ultime previsioni dell’intelligence USA secondo fonti citate da alcuni media americani. Le truppe di Mosca sarebbero a una trentina di chilometri dalla capitale ma, spiegano le stesse fonti che hanno aggiornato i membri del congresso, starebbero incontrando una resistenza da parte delle forze ucraine più agguerrita del previsto.

Papa Francesco si è recato stamattina all’Ambasciata russa presso la Santa sede, in Via della Conciliazione, per manifestare la sua preoccupazione per la guerra. L’ambasciatore Alexander Avdeev ha riferito ai media russi che «il Papa voleva personalmente chiedere della situazione in Donbass e Ucraina» e ha espresso la sua grande preoccupazione per la situazione umanitaria e per le condizioni della popolazione. «Ha esortato a prendersi cura dei bambini, dei malati e dei sofferenti, delle persone. Secondo lui, questo è il principale obiettivo cristiano».

Vladimir Putin ha ringraziato l’omologo siriano, Bashar al-Assad, per il sostegno. Lo rende noto il Cremlino. «Il presidente siriano - si legge in una nota ufficiale - ha espresso il suo forte sostegno per l’operazione militare speciale russa volta a proteggere i civili nelle repubbliche del Donbass, condannando le politiche di destabilizzazione attuate dagli Stati Uniti e dalla NATO, che precedentemente hanno seriamente aggravato la situazione anche in Medio Oriente».

Almeno 25 civili sono stati uccisi e altri 102 sono rimasti feriti in Ucraina in seguito a «bombardamenti e raid aerei»: lo ha reso noto una portavoce dell’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite precisando che dall’inizio dell’invasione si registrano almeno 127 vittime civili. Lo riporta la BBC. Da parte sua, la notte scorsa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva reso noto che 137 soldati ucraini sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa e 316 sono rimasti feriti.

Il consigliere del ministro dell’Interno ucraino Anton Herashchenko ha detto: «L’Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il giorno più difficile della guerra. I difensori di Kiev sono pronti con missili anticarro forniti da alleati stranieri».

Mentre Kiev si prepara per un possibile arrivo delle truppe russe il governo ucraino sui social incoraggia la popolazione a resistere realizzando anche bottiglie incendiare per respingere gli occupanti. «Cittadini, neutralizzate gli invasori con bottiglie Molotov! State attenti e non abbandonate le vostre case!», si legge sugli account Twitter del ministero della Difesa e di quello degli Interni, con tanto di istruzioni per realizzare il cocktail incendiario.

Il Senato, la camera alta del Parlamento russo, ha fatto sapere che è in preparazione un pacchetto di sanzioni di Mosca in risposta a quelle dei Paesi occidentali.

«L’esercito russo non ha condotto attacchi missilistici a Kiev la scorsa notte». È quanto riferito da fonti del ministero della Difesa russo, citate dalla Tass e dall’Interfax, in replica alle parole del premier ucraino Volodymyr Zelensky.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, durante un incontro con i rappresentanti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, ha accusato il «regime di Kiev» di «russofobia e genocidio». Lo riferisce Interfax. Lavrov ha poi aggiunto che «la Russia non resterà indifferente di fronte dalle richieste di aiuto dei vertici» delle due autoproclamate repubbliche indipendenti di fronte «alle minacce dell’aggressore».

Combattimenti sono in corso in quartiere settentrionale di Kiev, Oblonsky: lo ha constatato un giornalista della AFP, mentre secondo alcuni media internazionali spari sono stati uditi nella zona degli edifici governativi. Secondo alcune testimonianze i carri armati dell’unità Z dell’esercito russo, senza insegne, starebbero avanzando in centro città, dove si susseguono esplosioni.

L’esercito russo ha distrutto 14 sistemi antimissilistici e abbattuto cinque aerei, cinque droni e un elicottero durante un’operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha annunciato alla Tass il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. «Sono stati abbattuti cinque aerei da guerra, un elicottero e cinque droni. Le forze armate di Mosca hanno smantellato anche 36 stazioni radar. Sono stati distrutti diciotto carri armati e altri tipi di veicoli da combattimento, sette lanciarazzi, 41 veicoli a motore militari e cinque navi militari», ha concluso Konashenkov.

La Cina «si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia». Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui «gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011», che sono risultati strumenti «non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi».

La Russia ha chiuso il suo spazio aereo a tutti gli aerei britannici o legati al Regno Unito. Lo ha annunciato l’autorità russa per l’aviazione. Una riposta alla decisione di ieri di Londra di mettere al bando la compagnia aerea Aeroflot e altre compagnie russe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a esprimersi su Twitter: «Oggi l’Ucraina ha più che mai bisogno del supporto dei partner internazionali. Chiediamo una reazione efficace alla Federazione Russa. Le pressioni devono aumentare. Le sanzioni devono essere ulteriormente rafforzate. Serve una coalizione contro la guerra».

Boris Johnson ha avuto un colloquio telefonico con Zelensky, durante il quale è stato aggiornato sui «terribili sviluppi a Kiev». Il premier si è impegnato a fornire ulteriore supporto all’Ucraina nei prossimi giorni. Johnson ha esaltato «il coraggio e l’eroismo del popolo ucraino di fronte alla campagna di violenza scatenata dalla Russia». La conversazione è avvenuta sullo sfondo della «recente avanzata dei militari russi, sostenuti anche da artiglieria e lanci di missili contro le città dell’Ucraina, e dei terribili sviluppi delle ultime ore a Kiev». «Il mondo è unito nell’orrore di fronte a ciò che Putin sta facendo», ha poi assicurato, e deve «dimostrare che Putin non può agire così con impunità».

Due insegnanti sono stati uccisi e una persona è rimasta ferita da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko.

Il viceministro della Difesa ucraino Hanna Malyar, citata da Kyiv Independent, ha riferito che militari russi avrebbero sequestrato due veicoli delle forze armate ucraine, indossato le uniformi militari dell’esercito ucraino e starebbero procedendo ad alta velocità verso Kiev da Obolon, seguiti da una colonna di camion militari russi.

«Questa notte Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. C’è assistenza, aiuto e sostegno per i profughi appena passato il confine. Ci sono lunghe code ma ci si muove. È permesso il passaggio con qualsiasi documento che dimostra l’identità». Lo afferma Fabio Prevedello, presidente dell’Associazione europea Italia-Ucraina.

«Putin ha scelto di rimuovere l’Ucraina dalla mappa degli Stati»o ha detto oggi il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha definito l’assalto di Putin all’Ucraina «barbarico e ingiustificato», aggiungendo che «mostra un insensibile disprezzo per la vita umana». «Continueremo a ritenere Putin responsabile e rimarremo saldi nel nostro sostegno».

Combattimenti sono in corso a nord di Kiev. Lo annuncia l’esercito ucraino. Secondo un giornalista dell’agenzia stampa AFP sul posto, si registrano esplosioni e spari in un distretto settentrionale della capitale ucraina, mentre le forze d’invasione russe si avvicinavano. Il giornalista si trova nel distretto di Oblonsky, dove sono risuonati colpi di armi da fuoco di piccolo calibro che hanno costretto i passanti a mettersi al riparo mentre si sentivano esplosioni in lontananza, provenienti anche dal centro della capitale.

L’agenzia italiana ANSA ha intervistato l’ambasciatore russo a Roma Sergey Razov, che ha dichiarato: «La Russia non ha mire imperialistiche e l’azione militare nel Donbass è difensiva rispetto all’aggressione di Kiev, necessaria perché l’Occidente non ha fatto abbastanza sul fronte diplomatico. Le sanzioni saranno controproducenti, come già si vede dall’impennata dei prezzi dell’energia, e potranno avere un impatto sull’economia dell’UE».

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha denunciato gli «orribili» attacchi con missili subiti nella notte da Kiev, paragonando l’assalto a quello della Germania nazista.

Una pioggia di missili russi è caduta nella notte su Kiev, dove le sirene questa mattina risuonano e la popolazione è invitata a raggiungere i rifugi antiarei. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che dall’inizio dell’invasione russa 137 militari ucraini sono stati uccisi e 316 sono rimasti feriti. E ha chiesto la «mobilitazione generale» degli uomini tra i 18 e i 60 anni. Lui stesso non lascerà il Paese: «Io resto qui». Fonti ucraine hanno riferito di avere intercettato alcuni missili e un aereo russo, i cui frammenti sarebbero caduti in una zona residenziale. Un attacco è in corso anche all’aeroporto di Rivne, nel nordovest del Paese. Mezzi meccanizzati russi entrati in Ucraina attraverso la Bielorussia sarebbero a circa 32 km da Kiev.

