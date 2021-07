Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha perso di recente tra i 10 e i 20 chilogrammi, ma per il resto sembra non accusare problemi di salute.

Lo ha affermato il National Intelligence Service (Nis), l’intelligence di Seul, durante un’audizione parlamentare a porte chiuse dei suoi vertici. In base a quanto riferito da uno dei deputati che hanno partecipato alla riunione, non c’è alcuna indicazione sul fatto che il leader possa aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19, nel resoconto dell’agenzia Yonhap, nel mezzo dei timori sul reale stato pandemico nello Stato eremita.

«Dopo aver perso dai 10 ai 20 kg, è stato normalmente impegnato nelle sue attività politiche», ha detto ai giornalisti un parlamentare del Comitato di intelligence, alla fine della sessione informativa. «Ha tenuto riunioni per ore, camminando energicamente, ed è noto che non ci siano stati problemi in alcuna delle attività alle quali ha partecipato», ha aggiunto.