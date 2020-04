Il leader nordcoreano Kim Jong-un «è vivo e sta bene»: secondo la versione della Corea del Sud non c’è alcun mistero sulla sorte del supremo comandante, a dispetto delle voci che si sono moltiplicate nel fine settimana, fino a ipotizzare il suo decesso o lo «stato vegetativo» dopo un intervento per l’inserimento di uno stent coronarico.

Il presidente Moon, intanto, ha tenuto oggi un discorso per ricordare il secondo anniversario del primo summit avuto con Kim al villaggio di confine di Panmunjom, evitando accuratamente di alimentare speculazioni ed esprimendo l’auspicio che la crisi sanitaria alla pandemia COVID-19 possa portare a una nuova opportunità di cooperazione tra le due Coree. «Ci muoveremo in avanti per trovare i modi più realistici e pratici per i legami intercoreani», ha affermato Moon. Gli impegni presi dai leader nei vari summit avuti non hanno fatto grandi progressi, «ma non possiamo solo aspettare un miglioramento delle condizioni».